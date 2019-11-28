Житель Кипра выстрелил в туриста

50-летний турист из Германии получил ранение на Кипре. В него выстрелил 18-летний местный житель. Инцидент произошел когда немец ехал на велосипеде. Молодой военнослужащий проезжал мимо на своем пикапе. Когда машина поравнялась с велосипедом, то раздался резкий звук.

Турист почувствовал жжение в левом колене и сразу же обратился в больницу. Врач осмотрел ногу немца и извлек из его колена пулю от пневматического пистолета. Пострадавший обратился в полицию, которая нашла стрелявшего солдата. Его задержали на два дня, по его словам, выстрел произошел случайно. В доме военнослужащего при обыске обнаружили пневматический пистолет, дробовик и винтовку.