Администрация Трампа объявила о сокращении расходов на НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении снизить расходы страны на НАТО.

Эта информация прозвучала сегодня в эфире телеканала CNN.

Как отмечает издание, на сегодняшний день бюджет Североатлантического альянса на 22% состоит из денег США. Президентская администрация считает такие расходы "неправомерными" и планирует снизить этот показатель до 16%.

Высвободившиеся таким образом средства, впрочем, на нужды самих Штатов не пойдут. Их планируют направить на финансирование "программ безопасности Европы".

Издание KBS сегодня тоже опубликовало материал о возможном изменении финансовых потоков, получаемых НАТО. Журналистам стало известно, что Трамп, в очередной раз напомнил, что, "в отличие от своих предшественников" он не будет делать из "налогов, которые платят далеко не самые богатые американцы" пополнять "копилку бесполезных проектов", разрабатываемых для защиты "очень богатых стран".

На вопрос журналистов, как решение США отразиться на НАТО, руководство альянса ответило, что будут "просто" увеличены взносы Канады и европейских стран-участниц.