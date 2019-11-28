Нафтогаз: мы не перекроем вентиль, но Европе придется подождать

Очередное заявление, касающееся транзита российского газа через территорию Украины, сделал сегодня Юрий Витренко, топ-менеджер «Нафтогаза».

В интервью изданию Deutsche Welle он пообещал, что Незалежная "не станет перекрывать газовый вентиль» и продолжит получать голубое топливо из России, несмотря на наличие или отсутствие контракта с «Газпромом». Впрочем, как оказалось, есть одно «но».

«Не переживайте, успокоил он потребителей в Германии, ваш газ будет ждать... в хранилищах Украины». Как стало понятно из слов чиновника от энергетики, если 1 января еще не будет контракта на транзит, а «русские» продолжат поставки, Киев просто будет «закачивать газ» и «хранить у себя до тех пор, пока не появится документ».

Собственно, нечто подобное из уст топ-менеджера «Нафтогаза» уже звучало днями ранее. Но тон был немного иным. Подробнее об этом читайте в материале «Правда.ру».