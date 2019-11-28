В Раде назвали возвращенные Россией корабли "консервными банками"

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал возвращенные Россией военные корабли "консервными банками". Парламентарий уверен, что возвращенные суда не представляют никакой ценности для страны, поскольку у них отсутствует боевой потенциал.

Также депутат обвинил президента Украины Владимира Зеленского в манипуляции общественным сознанием. По мнению Кивы, Зеленский так гордо говорит о возвращении кораблей, как-будто Украине вернули весь её флот, хотя по факту ей отдали "консервные банки".