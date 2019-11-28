Рада превращается в реалити-шоу: мнение депутата

То, что происходит сегодня в Раде, сильно похоже на реалити-шоу. Украинцы надеялись на перемены, а теперь чувствуют себя обманутыми.

С таким заявлением выступила сегодня Наталья Королевская, депутат Рады от партии "Оппозитная платформа — За жизнь" в эфире ТК "112-Украина".

Свои слова Королевская подкрепила результатами недавнего опроса населения, согласно которого 33% украинцев уже не верят в то, что следующие выборы в парламент пройдут в установленный законом срок, потому что считают, что нынешний парламент "не продержится так долго".

Сама депутат такие настроения электората разделяет полностью. "Я тоже чувствую разочарование оттого, что надежды мои, как и избирателей, на то, что пришедшие к власти молодые люди, до этого политикой не занимавшиеся, все изменят к лучшему и Украина заживет спокойно, рушатся", — говорит она.

Королевская подчеркнула, что заседания Рады, равно как и события вне ее, все больше похожи на шоу. "Реалити-шоу, к сожалению".

Напомним, что по результатам досрочных выборов в Верховную Раду Украины, которые состоялись 21 июля текущего года, парламентское большинство составила партия президента Зеленского "Слуга народа". А уже в ноябре стали раздаваться голоса о том, что отсутствие политического опыта у депутатов плохо влияет на страну.