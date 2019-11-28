Депутат польского сейма призвал «перестать злить Россию»

Хотя Польша полностью разделяет политику своих партнеров относительно необходимости бороться с Москвой, однако Варшаве надо подумать и собственной головой. Тогда она поймет, что пора перестать злить Россию.

Такое заявление сделал интервью изданию Rzeczpospolita Кшиштоф Босак, депутат польского сейма.

По словам политика, настало время его стране пересмотреть свою позицию, которая вредит национальным интересам, и перестать уже в поступках и словах руководствоваться только страхом. Он уверен, что "стремление разозлить россиян" не имеет ничего общего с безопасностью Польши.

В этом же интервью Босак жёстко прокомментировал расширение военного присутствия на территории Польши США, особо подчеркнув, что стране очень дорого обойдется содержание чужих солдат и их баз.

Однако, сам депутат, Россию "нормальным партнером", по его же собственным словам не считает. "Сейчас, когда холодная война осталась в прошлом и наступила эпоха "политики сделок", Россия остается сильным государством. Она четко знает свои интересы и расчетливо их преследует", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.