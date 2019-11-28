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Госдеп: США будет продолжать давить на Россию по украинскому вопросу

Мир

США и их союзники будут продолжать давить на Россию до тех пор, пока она не выполнит обязательства по Минским соглашениям.

Такое заявление сделала сегодня Морган Ортэгус, пресс-секретарь Госдепа США.

По словам Ортэгус, США «всегда поддерживали» Украину и продолжат это делать, пока не добьются запуска  мирного процесса и «полного суверенитета Украины» над Донбассом.

Особо представитель Госдепартамента подчеркнула, что для США важно «восстановить целостность Украины в рамках прежних границ, включая территориальные воды страны». И добавила, что новый украинский лидер Владимир Зеленский эффективно работает по установлению мира в своей стране, укреплению главенства закона, развитию обороноспособности Украины и ее инвестиционной привлекательности.  

Данное выступление сделано в преддверии саммита Нормандской четверки, который запланирован, напомним, на 9 декабря. Представители США в рабочую группу по реализации минских соглашений не входят, но всячески демонстрируют, что «держат руку на пульсе». 

 

Темы сша госдеп россия минские соглашения
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