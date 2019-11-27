51 ливанский солдат пострадал в ходе беспорядков

51 военнослужащий пострадал в ходе волнений в Ливане за последние дни. Длящиеся уже месяц мирные акции протеста перешли в открытые столкновения на этой неделе.

В понедельник, 25 ноября, шииты-сторонники партии "Харакет Амаль" атаковали паточный городок мирных демонстрантов в Тире. Одновременно шиитские активисты вышли на улицы Бейрута. В некоторых случаях они вступали в конфликт с приверженцами суннитской партии "Мостакбаль".

Армии удалось не допустить развития беспорядков, однако при этом пострадал 51 военнослужащий. Также был нанесён урон отделениям нескольких банков и офису одной из партий, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ливанской армии.

Больше всего пострадавших, 33 человека, в Триполи. Ещё десять солдат были ранены в Бейруте и восемь — на дороге к Бикфаю. В военнослужащих бросали камни, "коктейли Молотова", а в одном случае даже боевую гранату.