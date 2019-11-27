Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия сделает всё от нее зависящее, чтобы помочь преодолеть Украине ее внутренний кризис с учетом полного выполнения Минских соглашений.
Дипломат считает, что Киев поставлен перед сложным выбором между Россией и Европой. Украина стала жертвой спровоцированного извне госпереворота, попала под внешнее управление и в результате оказалась отброшенной далеко назад, лишившись мощной индустриальной базы.
Лавров также отметил, что еще только предстоит урегулировать конфликт в Донбассе и преодолеть глубочайший раскол украинского общества.
Как заявил ранее глава объединения по диалогу между странами "нормандской четверки" в Верховной раде Виктор Медведчук, предстоящая встреча в "нормандском формате" будет посвящена вопросу об особом статусе Донбасса и может привести к прекращению боевых действий.
Напомним, встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.