РФ стремится помочь Украине преодолеть ее внутренний кризис

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия сделает всё от нее зависящее, чтобы помочь преодолеть Украине ее внутренний кризис с учетом полного выполнения Минских соглашений.

Дипломат считает, что Киев поставлен перед сложным выбором между Россией и Европой. Украина стала жертвой спровоцированного извне госпереворота, попала под внешнее управление и в результате оказалась отброшенной далеко назад, лишившись мощной индустриальной базы.

Лавров также отметил, что еще только предстоит урегулировать конфликт в Донбассе и преодолеть глубочайший раскол украинского общества.

Как заявил ранее глава объединения по диалогу между странами "нормандской четверки" в Верховной раде Виктор Медведчук, предстоящая встреча в "нормандском формате" будет посвящена вопросу об особом статусе Донбасса и может привести к прекращению боевых действий.

Напомним, встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.