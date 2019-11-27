Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что в Париже может пройти встреча тет-а-тет Владимира Путина и Владимира Зеленского во время проведения саммита "нормандской четверки" 9 декабря.
Также Ушаков сообщил о готовности проекта документа по итогам саммита. Согласно документу, особое внимание лидеры "нормандской четверки" уделят вопросу выполнения Минских соглашений и разведения войск в Донбассе.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.