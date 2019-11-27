В Кремле не исключили, что Путин встретится с Зеленским в Париже

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что в Париже может пройти встреча тет-а-тет Владимира Путина и Владимира Зеленского во время проведения саммита "нормандской четверки" 9 декабря.

Также Ушаков сообщил о готовности проекта документа по итогам саммита. Согласно документу, особое внимание лидеры "нормандской четверки" уделят вопросу выполнения Минских соглашений и разведения войск в Донбассе.