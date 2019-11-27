Меркель поддержала увеличение экспорта оружия в Африку

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо поставлять больше вооружения в африканские страны, чтобы не отдавать этот рынок Саудовской Аравии, Китаю и России.

"Мы должны стремиться к миру и укреплению безопасности в Африке, поэтому об отказе от поставок немецкого оружия в регионе не может быть и речи. Мы должны помогать африканским странам бороться с терроризмом", — заявила Меркель, выступая в Бундестаге.

Канцлер Германии пояснила, что "немного обеспокоена" в связи с сокращением поставок вооружения в Африку.