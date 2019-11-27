Радикальные группировки продолжают провокации, призванные дестабилизировать процесс разведения сил. Такое заявление сделал представитель Народной милиции ДНР.
По словам представителя самопровозглашённой республики, на участке №3 "Богдановка — Петровское" регулярно происходят обстрелы со стороны Украины. Кроме того, радикальные вооружённые группировки применяют средства радиоэлектронной борьбы, мешая работе дронов ОБСЕ, передаёт РИА "Новости".
Напомним, отвод сил обеих воющих сторон ведётся на этом участке с 9 ноября.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.