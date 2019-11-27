Дерипаска не получал уведомление о лишении кипрского гражданства

Официальный представитель Олега Дерипаски заявил, что бизнесмен не получал от властей Кипра уведомления о лишении гражданства. Поэтому сообщения СМИ о лишении Дерипаски "золотого паспорта" не соответствуют действительности. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, ранее кипрское издание Politis утверждало, что Олега Дерипаску, а также его сына и дочь лишили "золотых паспортов" Кипра, полученных за инвестирование в экономику государства.