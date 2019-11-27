Официальный представитель Олега Дерипаски заявил, что бизнесмен не получал от властей Кипра уведомления о лишении гражданства. Поэтому сообщения СМИ о лишении Дерипаски "золотого паспорта" не соответствуют действительности. Об этом сообщил ТАСС.
Напомним, ранее кипрское издание Politis утверждало, что Олега Дерипаску, а также его сына и дочь лишили "золотых паспортов" Кипра, полученных за инвестирование в экономику государства.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.