Аэропорты Грузии возобновили акцию, в рамках которой иностранным гостям бесплатно раздают вино местного производства. Об этом сообщил глава национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.
Грузинские власти считают, что эта акция повысит интерес туристов, а также покажет гостеприимность страны. Уже с 27 ноября каждый турист в аэропорту Тбилиси, Кутаиси и Батуми получит бесплатную бутылку местного саперави.
В шестой по счету "акции гостеприимства" появились изменения. Теперь на бесплатных бутылках с вином написано обращение от грузинского народа.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.