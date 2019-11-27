В грузинских аэропортах снова начали бесплатно раздавать вино

Аэропорты Грузии возобновили акцию, в рамках которой иностранным гостям бесплатно раздают вино местного производства. Об этом сообщил глава национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

Грузинские власти считают, что эта акция повысит интерес туристов, а также покажет гостеприимность страны. Уже с 27 ноября каждый турист в аэропорту Тбилиси, Кутаиси и Батуми получит бесплатную бутылку местного саперави.

В шестой по счету "акции гостеприимства" появились изменения. Теперь на бесплатных бутылках с вином написано обращение от грузинского народа.