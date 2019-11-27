Американские военные согласны с интервенцией в другие страны

Опрос, который проводился Президентским фондом и институтом Рональда Рейгана, свидетельствует о том, что трое из четырех американских военных считают интервенцию в другие страны правильной внешней политикой.

В опросе приняли участие около одной тысячи американских военных, большая часть из которых заявила, что Вашингтон должен вести более активную внешнюю политику.

В частности, опрос показал, что 76 процентов респондентов поддерживают использование американской военной силы за рубежом независимо от того, существует ли прямая угроза для США. Кроме того, 65 процентов опрошенных высказались за сохранение американской сети военных баз за рубежом. Лишь 28 процентов военнослужащих выразили мнение о том, что присутствие за рубежом следует сократить.

Президента США Дональда Трампа часто обвиняют в том, что он занимает изоляционистскую позицию в некоторых вопросах внешней политики. К примеру, он выступает за вывод войск из Афганистана и из Сирии.