Американские военные собираются ввести санкции против ЧВК Вагнера

Как сообщает пресс-служба госдепартамента США, Вашингтон призывает страны ввести санкции в отношении частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что российское военное вмешательство дестабилизирует ситуацию в Ливии.

По словам Шенкера, чтобы стабильность и безопасность в Ливии стали реальностью, внешним участникам конфликта надо перестать разжигать насилие. А военное вмешательство России, в лице бойцов ЧВК Вагнера, по его мнению, этому препятствует.

Он добавил, что Госдепартамент уже передал информацию Ливийской национальной армии и правительству национального согласия. Шенкер надеется, что санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.

Ранее стало известно, что частные военные подразделения из России, которые связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, прибыли в Ливию для помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару, главе ЛНА, который начал наступление на Триполи в апреле 2019 года.