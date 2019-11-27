Премьер-министр Албании Эди Рама ввел режим чрезвычайной ситуации в городах Дуррес и Тирана, а также отменил отменил празднование по случаю Дня национального флага. Он также объявил 27 ноября днём траура. Соответствующая публикация появилась на официальной странице Рамы в Facebook.
Напомним, ранее в Албании недалеко от столицы произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. По последним данным, жертвами природного катаклизма стали 25 человек.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.