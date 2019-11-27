В Албании введен режим ЧС из-за землетрясения

Премьер-министр Албании Эди Рама ввел режим чрезвычайной ситуации в городах Дуррес и Тирана, а также отменил отменил празднование по случаю Дня национального флага. Он также объявил 27 ноября днём траура. Соответствующая публикация появилась на официальной странице Рамы в Facebook.

Напомним, ранее в Албании недалеко от столицы произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. По последним данным, жертвами природного катаклизма стали 25 человек.