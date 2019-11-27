Россию обвиняют в искажении фактов в отношении Родченкова

О попытках российской стороны выставить бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ответственным за организацию допинг-системы, сообщает агентство Associated Press, в распоряжении которого, якобы оказался отчет с данной информацией.

Агентство рассказывает о 89 страницах документа, где представлены выводы экспертов, основанные на изучении переписки между сотрудниками Московской антидопинговой лаборатории. В нем, по информации АР, говорится об искажении сообщений с целью выставить Родченкова ответственным за систематические нарушения антидопинговых правил.

В 2015 году Родченков бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о действующей в России допинг-системе. В результате сборную России отстранили от участия в Олимпиаде-2018, дисквалифицировали многих отечественных спортсменов, и лишили Российского антидопингового агентства своего статуса.

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет пообещал поддержать санкции в отношении России.