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Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту

Мир » Бывший СССР

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту. По его словам, это произойдет в случае, если Россия решит "реанимировать проект Новороссия", поскольку Крымский мост может быть использован для переброски войск.

Романенко утверждает, что украинская армия может выпустить по цели ракетный залп или нанести авиаудар. Также генерал-лейтенант запаса похвастался, что Россия изначально хотела реализовать "проект Новороссия" на юго-востоке Украины, однако украинским военным удалось сорвать эти планы.

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