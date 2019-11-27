Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планы российского лидера не входит участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Крайний Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 22 по 25 января текущего года. Российскую делегацию на форуме возглавлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.