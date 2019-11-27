Нацбанк Украины сообщил о давлении со стороны Игоря Коломойского

Правление Национального банка Украины сообщило о давлении со стороны олигарха Игоря Коломойского. Такое заявление появилось на официальной странице регулятора в Facebook. В сообщении ведомства утверждается, что уже несколько недель на регулятор совершается "сфокусированная атака".

Клевета в СМИ, "проплаченные митинги" и "попытки насильственного вторжения в здание регулятора" - в этом ведомство обвиняет бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского.

Правление Нацбанка Украины считает, что таким образом Коломойский пытается уйти от уплаты долга государству в 5,5 миллиардов долларов, которые олигарх ранее вывел из "ПриватБанка". Также в Нацбанке считают, что Коломойский намеренно мешает сотрудничеству Киева с Международным валютным фондом.