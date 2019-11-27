Лидеров ЧССР обвиняют в превышении полномочий

В Чехии на бывшего генсека Компартии Чехословакии Милоша Якеша, бывшего премьер-министра социалистической республики Любомира Штроугала и экс-министра внутренних дел Вратислава Вайнера заведены уголовные дела.

Бывшим лидерам Чехословацкой социалистической республики вменяется злоупотребление полномочиями во время событий 1976-1989 годов на границе, о чем следственным органам стало известно из найденных недавно архивов.

По версии обвинения, из-за бездействия трех чиновников с марта 1976 года до конца 1989 года девять человек, которые пытались пересечь чехословацкую границу, чтобы покинуть ЧССР, были застрелены и по меньшей мере еще семь человек получили ранения.

В прокуратуре Чехии отмечают: обвиняемые были в курсе того, что на государственной границе Чехословацкой Социалистической Республики пограничники используют оружие против тех, кто пытается уйти с территории страны. Несмотря на это, лидеры ЧССР не приняли никаких мер, которые бы предотвратили использование огнестрельного оружия.

Пока все трое мужчин остаются на свободе. В случае доказательства вины им грозит от двух до десяти лет лишения свободы.