Экипаж МКС столкнулся с проблемой. На станции отказали унитазы

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты. Об этом сообщили РИА "Новости". Всего на МКС находятся два ассенизационно-санитарных устройства, по одному на каждый сегмент: российский и американский. Однако американский постоянно не работает из-за сообщений о неисправности.

Сейчас и ассенизационно-санитарное устройство на российском сегменте выдает сообщение об ошибке - переполнен бак. Туалеты есть еще в двух пристыкованных к станции кораблях "Союз", но их разрешается использовать только в крайнем случае.