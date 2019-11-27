На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты. Об этом сообщили РИА "Новости". Всего на МКС находятся два ассенизационно-санитарных устройства, по одному на каждый сегмент: российский и американский. Однако американский постоянно не работает из-за сообщений о неисправности.
Сейчас и ассенизационно-санитарное устройство на российском сегменте выдает сообщение об ошибке - переполнен бак. Туалеты есть еще в двух пристыкованных к станции кораблях "Союз", но их разрешается использовать только в крайнем случае.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.