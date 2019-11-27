Жена хранила тело мужа в холодильнике более 11 лет

Соседи Жанны Сурон-Мазерс, которая проживает в американском штате Юта решили обратиться в полицию, поскольку долго не видели женщину. Спустя две недели сотрудники полиции все-таки взломали дверь её дома и обнаружили женщину мертвой. Но правоохранителей удивила далеко не эта находка.

В подсобном помещении полицейские обнаружили холодильник, в котором хранилось тело 69-летнего мужчины. Оказалось, что останки принадлежат покойному мужу Жанны Сурон-Мазерс. Тело отправлено на экспертизу. По предварительным данным, муж женщины умер не естественной смерть, а его тело пролежало в холодильной камере около 11 лет.