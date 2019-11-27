Соседи Жанны Сурон-Мазерс, которая проживает в американском штате Юта решили обратиться в полицию, поскольку долго не видели женщину. Спустя две недели сотрудники полиции все-таки взломали дверь её дома и обнаружили женщину мертвой. Но правоохранителей удивила далеко не эта находка.
В подсобном помещении полицейские обнаружили холодильник, в котором хранилось тело 69-летнего мужчины. Оказалось, что останки принадлежат покойному мужу Жанны Сурон-Мазерс. Тело отправлено на экспертизу. По предварительным данным, муж женщины умер не естественной смерть, а его тело пролежало в холодильной камере около 11 лет.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.