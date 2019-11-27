Армии Британии требуется "омоложение", чтобы не проиграть в войне с РФ

Королевский Объединенный институт оборонных исследований подготовил доклад к предстоящей встрече лидеров стран НАТО, в котором говорится, что британской армии нужно срочное "омоложение и модернизация", иначе она потерпит поражение в возможном конфликте с Россией.

Военные аналитики уверены, что Вооруженным силам Великобритании не хватает критической огневой мощи по сравнению с российскими военными. Исследование доказало, что британской армии, а также у армий союзников по НАТО "критическая нехватка" артиллерии, боеприпасов и транспортных средств.

Эксперты в ходе исследования стремились проанализировать военные возможности в "маловероятном" контексте "высокоинтенсивного конфликта между НАТО и Россией".

При этом Великобритания наряду с другими членами НАТО после вхождения Крыма в состав России разместила свои вооруженные силы в Восточной Европе для сдерживания потенциальной "российской агрессии".