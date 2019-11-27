Королевский Объединенный институт оборонных исследований подготовил доклад к предстоящей встрече лидеров стран НАТО, в котором говорится, что британской армии нужно срочное "омоложение и модернизация", иначе она потерпит поражение в возможном конфликте с Россией.
Военные аналитики уверены, что Вооруженным силам Великобритании не хватает критической огневой мощи по сравнению с российскими военными. Исследование доказало, что британской армии, а также у армий союзников по НАТО "критическая нехватка" артиллерии, боеприпасов и транспортных средств.
Эксперты в ходе исследования стремились проанализировать военные возможности в "маловероятном" контексте "высокоинтенсивного конфликта между НАТО и Россией".
При этом Великобритания наряду с другими членами НАТО после вхождения Крыма в состав России разместила свои вооруженные силы в Восточной Европе для сдерживания потенциальной "российской агрессии".
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.