Главы МИД четырех стран обратились к РФ с заявлением по Азовскому морю

МИД Украины опубликовал совместное заявление министров иностранных дел четырех стран, с требованием к России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

В заявлении от имени глав министерств иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, в частности, говорится: "В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации".

Министры отметили "настойчивые усилия" Украины в попытках решить конфликт в Донбассе мирным путем, указали на важность политического решения конфликта, выполнения минских договоренностей в полном объеме и призвали Россию в полной мере признать свою ответственность в этой связи.

Претензии в адрес России относительно обеспечения доступа к Азовскому мрю звучат с сентября прошлого года, после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, российские пограничники задержали три украинских военных корабля, которые не реагировали на предупредительные сигналы и вошли в территориальные воды России. Москва расценила эти действия как провокацию, Киев назвал действия Москвы агрессией.

В сентябре этого года задержанные украинские моряки вернулись на родину в рамках двустороннего обмена., а в ноябре Россия предала Украине и корабли.