Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине

В украинском городе Николаеве подростки среди белого дня осквернили Вечный огонь. Они не только наплевали в мемориал, но и пытались согреть свои ноги. На этом безумные идеи не закончились и молодые люди решили поджарить на огне булки.

Осквернению подвергся мемориал, который находится в Мемориальном комплексе, расположенном в Николаеве на Адмиральской улице. Очевидцы сообщили, что все свои действия подростки комментировали матом. Примечательно, что по факту осквернения мемориала не было начато никакой проверки.