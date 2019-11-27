В украинском городе Николаеве подростки среди белого дня осквернили Вечный огонь. Они не только наплевали в мемориал, но и пытались согреть свои ноги. На этом безумные идеи не закончились и молодые люди решили поджарить на огне булки.
Осквернению подвергся мемориал, который находится в Мемориальном комплексе, расположенном в Николаеве на Адмиральской улице. Очевидцы сообщили, что все свои действия подростки комментировали матом. Примечательно, что по факту осквернения мемориала не было начато никакой проверки.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.