Партия Порошенко призывает не закупать газ у России

Партия «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, выступила с требованием не допустить договора о прямых поставках российского газа.

Об этом сегодня сообщает Интерфакс-Украина.

Взять на себя роль «заслона» на пути газа из России, являющегося «угрозой нацбезопасности Украины», как говорится в заявлении, должны силы «патриотической оппозиции», объединять и направлять которую готовы члены "Европейской солидарности".

Соратники Порошенко по партии напоминают «всем патриотам», о том, что Незалежная долгие годы было объектом «газового шантажа» и сейчас, по их мнению, самое время это прекратить.

В «Европейской солидарности» пообещали, что, в случае необходимости готовы выводить своих сторонников на уличные протесты. И потребовали от действующей власти расследовать «инцидент с Алексеем Оржелем» (это о его высказывании про то, что газовый контракт необходим Украине - прим. «Правда.ру»).

Напомним, что действующий контракт по газу заканчивается в новогоднюю ночь. И пока новых договоренностей достигнуть не удается. Сегодня,как рассказывала «Правда.ру», «Газпром» в очередной раз направил письмо украинским партнерам, в котором четко изложил условия российской стороны.