В списке «Небесной сотни» обнаружены фальсификации

Юрист Елена Лукаш обнаружила в списках погибших во время протестов на Майдане в 2014 году от действий украинских силовиков, фамилии людей, которых не должно быть в этом реестре.

Изучив причины смерти людей из списка "Небесной сотни", Лукаш сформировала четыре группы. В первой из них находятся люди, которые были связаны с массовыми протестами, однако погибли не из-за действий правоохранителей. Во второй — те, которые умерли не в Киеве, в третьей — умершие от травм, полученных при невыясненных обстоятельствах. Четвертую группу из 69 человек составили люди, которые действительно погибли на Майдане от огнестрельных ранений, однако орудие убийства в их случае либо невозможно было определить, либо оно официально не значилось на вооружении украинских силовиков.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан, поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.