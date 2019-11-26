По сигналу воздушной тревоги эвакуировали Конгресс США

Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона.

Американские истребители подготовились к перехвату, как только прозвучали звуки воздушной тревоги.

Из офисов Капитолия вывели всех служащих. Эвакуация началась около 9 часов утра по местному времени и закончилась примерно через полчаса. Сотрудникам Белого дома в это время было приказано оставаться на рабочих местах.

По сообщению Associated Press, тревогу объявили из-за небольшого самолета, который зафиксировали в закрытом воздушном пространстве Соединенных Штатов.

Напомним, что в конце октября 2019 года Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Российский самолет Ту-154, находящийся в подчинении МВД России, якобы вошел в воздушное пространство страны, не имея разрешения на подобные действия. При этом отмечается, что самолет находился над территорией Эстонии менее минуты.