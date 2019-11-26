Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона.
Американские истребители подготовились к перехвату, как только прозвучали звуки воздушной тревоги.
Из офисов Капитолия вывели всех служащих. Эвакуация началась около 9 часов утра по местному времени и закончилась примерно через полчаса. Сотрудникам Белого дома в это время было приказано оставаться на рабочих местах.
По сообщению Associated Press, тревогу объявили из-за небольшого самолета, который зафиксировали в закрытом воздушном пространстве Соединенных Штатов.
Напомним, что в конце октября 2019 года Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Российский самолет Ту-154, находящийся в подчинении МВД России, якобы вошел в воздушное пространство страны, не имея разрешения на подобные действия. При этом отмечается, что самолет находился над территорией Эстонии менее минуты.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.