Евросоюз собирается выделить Минску 10 миллионов евро на проект усовершенствования правовой сферы.
ЕС намеревается создать механизмы достижения целей устойчивого развития. Среди участников проекта: Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ) и Немецкий фонд по международному правовому сотрудничеству (IRZ). Представители организаций уже проводят консультации с государственными органами Белоруссии.
Средства предназначены, в том числе, для модернизации системы уголовного правосудия и разработку законодательства о киберпреступлениях. Также консультанты Евросоюза планируют публиковать тексты судебных решений онлайн и создать целый интернет-портал, где люди смогут обсуждать проекты нормативных актов.
Известно, что программа "Совершенствование национальных механизмов по достижению целей в области устойчивого развития в правовой сфере" проводилась на протяжении последнего года. С Евросоюзом сотрудничало белорусское министерство юстиции.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.