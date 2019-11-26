Евросоюз потратится на правовую реформу Белоруссии

Евросоюз собирается выделить Минску 10 миллионов евро на проект усовершенствования правовой сферы.

ЕС намеревается создать механизмы достижения целей устойчивого развития. Среди участников проекта: Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ) и Немецкий фонд по международному правовому сотрудничеству (IRZ). Представители организаций уже проводят консультации с государственными органами Белоруссии.

Средства предназначены, в том числе, для модернизации системы уголовного правосудия и разработку законодательства о киберпреступлениях. Также консультанты Евросоюза планируют публиковать тексты судебных решений онлайн и создать целый интернет-портал, где люди смогут обсуждать проекты нормативных актов.

Известно, что программа "Совершенствование национальных механизмов по достижению целей в области устойчивого развития в правовой сфере" проводилась на протяжении последнего года. С Евросоюзом сотрудничало белорусское министерство юстиции.