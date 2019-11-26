НАТО и Евросоюз не обеспечат безопасность в одностороннем порядке

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко, выступая на Берлинской конференции по безопасности, отметил, что попытки НАТО и Евросоюза обеспечить безопасность в одностороннем порядке обречены на провал.

Александр Грушко считает, что в условиях многополярного мира при появлении новых центров силы и уничтожения старой договорной базы растет угроза возвращения к временам холодной войны.

По мнению замглавы Министерства иностранных дел, "все попытки построить альянс безопасности на базе НАТО или в ЕС едва ли сработают". "Для нас весьма очевидно, что в условиях глобальных вызовов, попытки в одностороннем порядке выстроить архитектуру безопасности вокруг этих институтов обречены на провал", — отметил Грушко.

Он выразил надежду, что достижение их целей не будет соответствовать логике холодной войны. Александр Грушко также отметил, что между Россией и странами НАТО остаются возможности "ограниченного сотрудничества". "Абсурдно, что во времена повышенной военной активности прямые связи между военными практически отсутствуют", — сказал представитель российского МИД.