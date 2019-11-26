Владимиру Зеленскому подарили именной велосипед

Черный хромированный велосипед с памятной табличкой, на которой изображены украинский и эстонский флаг, получил президент Украины от президента Эстонии Керсти Кальюлайд

На велосипеде также имеется надпись на английском: языке "Президенту Украины, его превосходительству Владимиру Зеленскому".

Подарок лидер Эстонии выбрала не случайно: на логотипе партии Зеленского изображен человек на велосипеде. К тому же, Зеленский во время предвыборной кампании говорил, что готов пользоваться этим транспортом и отказаться от машины для поездок на работу.

Правда, после избрания он стал предпочитать автомобили в составе кортежа. Лидер Украины в свое оправдание заявлял, что его лимузин и автомобили сопровождения не нарушают правил дорожного движения и не пользуются привилегиями.

Ранее Кальюлайд на совместном брифинге с украинским лидером призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии и пообещала продолжить сотрудничество с Киевом в оборонной сфере.