Евросоюз решит оставить ли еще на полгода санкции в отношении РФ

Главы стран ЕС намерены обсудить продление антироссийских санкций после проведения нормандского саммита, об этом заявила финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен.

По ее словам, повестка декабрьского заседания Европейского совета, будет включать обсуждение лидерами ряда вопросов внешней политики. После проведения в Париже саммита в нормандском формате Европейский совет проанализирует выполнение Минских соглашений, и по итогам решит, останутся ли в силе еще на шесть месяцев экономические санкции против РФ.

После государственного переворота на Украине и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году, США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний.

В том же году Россия запретила въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза, а также ввела ограничения на импорт ряда товаров из стран, поддержавших антироссийские санкции.