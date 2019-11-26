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На Украине установили, сколько жителей Крыма не приняли гражданство РФ

Мир

Российское гражданство после воссоединения Крыма с Россией отказались принимать около 3 тысяч жителей полуострова, заявила заместитель постоянного представителя украинского президента в Республике Крым Тамила Ташева.

Однако, как она отметила, те, кто не стали гражданами России, получили удостоверение о постоянном проживании на территории Крыма. Согласно российскому законодательству, данный документ позволяет находиться на территории России 90 дней, а затем необходимо выезжать за пределы полуострова.

Государственная миграционная служба Украины сообщила, что за последние четыре года выдала более 134 тысяч загранпаспортов, проживающим на территории Крыма и Севастополя, которые Украина считает "временно оккупированными" Россией.

По данным Федеральной службы государственной статистики России на 1 января 2019 года, в Крыму постоянно проживает 2 355 027 человек.

После перехода полуострова под юрисдикцию Москвы в 2014 году российские паспорта получили около двух миллионов жителей полуострова. Федеральная миграционная служба разрешила им не уведомлять МВД России о наличии украинского паспорта, так как крымчане "не приобретали гражданство Украины, а являлись ее гражданами".

Темы миграционная служба российское гражданство воссоединение крыма с россией
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