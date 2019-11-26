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Источник Правда.Ру

Трамп рассчитывает на помощь в выборах военных преступников

Мир

Некоторые из помилованных военнослужащих, ранее обвиненных в военных преступлениях, могут помогать Трампу на президентских выборах 2020 года, сообщает информационный портал Daily Beast .

Их хотят привлечь в качестве специальных гостей в его избирательной кампании. Среди  возможных участников называются имена Клинта Лоранса, Мэтью Голстина и Эдварда Гэллахера.

Лейтенант Клинт Лоранс в 2013 году был приговорен к 19 годам тюрьмы. Его обвиняли в том, что он приказывал своим солдатам открыть огонь по трем безоружным афганцам.

Майор спецназа Мэтью Голстин должен был предстать перед судом за убийство другого безоружного афганца, но он не признал своей вины.

Эдварда Гэллахера в начале июля признали невиновным в убийстве раненого пленника из террористической группировки «Исламского государство» *(террористическая организация, запрещенная в России) Однако  его обвинили  в позировании на снимке с убитым боевиком. По итогам разбирательств военного понизили в звании и лишили некоторых выплат.

Как сообщаетинтернет-издание, несмотря на то что правые СМИ представили этих военных как мучеников, гонимых политкорректностью, их помилование считается неоднозначным шагом даже в глазах сторонников Трампа.

 

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