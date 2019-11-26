Лондон обижен на Москву из-за дела Скрипалей

Как рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин, британская сторона выражает обиду из-за того, что в Москве не понимают сути обвинений в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Дипломат отметил, что претензии британской стороны не содержат "ни документальной, ни доказательной базы". Андрей Келин заверил, что продолжит добиваться прояснения судьбы российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль, поскольку предыдущие дипломатические ноты не давали результата. Посол считает, что для возобновления диалога нужно желание двух сторон, однако пока, по словам Келина, оно есть только у российской стороны.

Как утверждают британские власти, отец и дочь Скрипали были отравлены сотрудниками ГРУ в марте 2018 года разработанным в Советском Союзе нервнопаралитическим веществом "Новичок". В Лондоне заявляют, что акцию санкционировало высшее руководство России. Москва свою причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

Через некоторое время даже были названы имена предполагаемых отравителей — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако, как доказало расследование Bellingcat и The Insider, Боширов. на самом деле, кадровый сотрудник российской военной разведки, полковник по имени Анатолий Чепига, а Петров — военный врач, сотрудник ГРУ, и его зовут Александр Мишкин.