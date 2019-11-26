10 причин считать Крым российским назвал военный эксперт из США

Лайал Голдстайн, профессор Военно-морского колледжа США выступил с необычным, с точки зрения Госдепа заявлением. Он призвал Вашингтон прекратить «слепо» поддерживать Украину. И особо подчеркнул, что настало время попытаться улучшить отношения с Россией. Начать, по мнению военного эксперта, нужно с признания Крыма российской территорией.

Свою позицию Голдстайн аргументировал тем, что для пересмотра точки зрения на этот вопрос есть, как минимум, 10 причин.

Первая - «бескровный переход из одной страны в другую», согласно желанию большей части населения полуострова. Чего, кстати, отметил Голдстайн, «не наблюдается при дележке территорий от Мьянмы до Ливии и Мексики, где кровь льётся рекой».

Вторая причина - здесь эксперт невольно упрекнул Госдеп в незнании истории - Крым изначально был именно российским, его Украине «подарили» лишь в 1954 году.

Третья причина - кровь россиян, пролитая во время многочисленных войн за полуостров.

«В-четвертых, - говорит эксперт, - в Крыму еще с советских времен существовала огромная российская военно-морская база. Это значит, что Россия заинтересована в регионе и второй раз его все равно не отдаст».

Пятая причина - усталость Европы от бесконечных санкций. И ослабление из-за них ее экономики.

В-шестых, пора признать, что НАТО и само страдает от собственного упрямства, ведь раздувание «российской угрозы» не дает возможности сосредоточиться на угрозах реальных, например, на борьбе с терроризмом.

Следующий пункт «по Голдстайну» в том, что никому, по большому счету все это не интересно, кроме Киева. Все, за исключением Украины, хотят жить нормальной жизнью

Не обошел вниманием эксперт и Крымский мост. Он считает, что, построив его, Россия наглядно продемонстрировала свою мощь, развенчав придуманные кем-то мифы о своем упадке.

Из вышесказанного Голдстайн делает вывод о том, что пора уже «зарывать топор напряженности» и попробовать начать договариваться, что все пойдет на пользу.

Кстати, Голдстайн не первый авторитетный американец, который призывает власти своей страны признать очевидным свершившийся факт. Как ранее рассказывала "Правда.ру", с подобным заявлением выступал экс-дипломат Дэннис Ортблад.