В Посольстве России в Чехии прокомментировали инициативу установки памятника "власовцам" в районе Прага-Ржепорые, и разместили заявление по этому поводу в соцсетях.
Инициатива принадлежит старосте Прага-Ржепорые Павелу Новотному. Проект внесен на рассмотрение в администрацию.
Российские дипломаты уверены, что, такой шаг станет нарушением республикой Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям.
"Русская освободительная армия представляла собой коллаборационистское вооруженное формирование, созданное Третьим рейхом. По итогам трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им", — заявляют в российском посольстве.
Как отмечают дипломаты, если этот памятник будет установлен в районе Прага-Ржепорые, то, значит, Чехия нарушила свои обязательства как участник Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям.
В ней, в частности, закрепляется, что к таким преступлениям (а не только к совершившим их лицам) "никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения".
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.