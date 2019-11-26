Дипломаты РФ против установки памятника "власовцам" в Чехии

В Посольстве России в Чехии прокомментировали инициативу установки памятника "власовцам" в районе Прага-Ржепорые, и разместили заявление по этому поводу в соцсетях.

Инициатива принадлежит старосте Прага-Ржепорые Павелу Новотному. Проект внесен на рассмотрение в администрацию.

Российские дипломаты уверены, что, такой шаг станет нарушением республикой Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям.

"Русская освободительная армия представляла собой коллаборационистское вооруженное формирование, созданное Третьим рейхом. По итогам трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им", — заявляют в российском посольстве.

Как отмечают дипломаты, если этот памятник будет установлен в районе Прага-Ржепорые, то, значит, Чехия нарушила свои обязательства как участник Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям.

В ней, в частности, закрепляется, что к таким преступлениям (а не только к совершившим их лицам) "никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения".