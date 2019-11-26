На Украине чиновник избит за нелюбовь к песням Газманова

Андрей Рубан, чиновник из мэрии украинского города Славянск избит посетителями бара с караоке. Причиной такой неожиданной "люстрации" стала отнюдь непрофессиональная деятельность чиновника.

Как он сам рассказал на своей страничке в Facebook, "расправились" с ним из-за того, что он потребовал выключить песню Олега Газманова.

Заместитель градоначальника, по его же собственному признанию, возмутился тем, что в заведении он услышал песню "Москва, звонят колокола". И "вежливо попросил" диджея сменить композицию. Терпение чиновника лопнуло, когда к его "справедливой" просьбе не просто не прислушались, а включили еще одну композицию — "Офицеры".

Тут уж у него патриотизм взыграл в полную силу и заммэра "не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию". Того, что последовало за этими словами, Рубан никак не ожидал.

"Меня, на глазах у жены, выволокли на улицу, не дав даже взять верхнюю одежду," — жалуется он подписчикам. По его словам, "угрозы физической расправы" продолжались до самого приезда полиции. "Но прибывший наряд даже протокол не составил", — сетует чиновник, говорящий и пишущий, кстати, на русском языке.

Кстати, непонятно, почему господина Рубана так возмутила именно песня "Офицеры", ведь, как рассказывала "Правда.ру", остается очень популярной среди украинских силовиков. А в Тернополе ее уже перевели на украинский язык и сделали солдатским гимном. Правда, вырезав слово "Россия".