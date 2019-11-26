Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь

Очередная попытка шантажа России была сегодня предпринята Украиной.

Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что, если газовый контракт, несмотря на «все предпринимаемые усилия» не будет заключен, а в январе Газпром все же продолжит транзит голубого топлива в Европу, то Киев весь тот газ будет закачивать в свои хранилища.

Сомнительное заявление украинского топ-менеджера стало ответом на вопрос журналиста ТАСС о том, что произойдет 1 января в случае, если договоренности по транзиту между странами так и не будут достигнуты.

Такая откровенно пиратская позиция выглядит немного странной на фоне того, что, не далее как вчера, 25 ноября, министр энергетики Незалежной Алексей Оржель назвал сотрудничество по газу приоритетной задачей «независимой Украины». Подробнее об этом читайте в материале на сайте.