Очередная попытка шантажа России была сегодня предпринята Украиной.
Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что, если газовый контракт, несмотря на «все предпринимаемые усилия» не будет заключен, а в январе Газпром все же продолжит транзит голубого топлива в Европу, то Киев весь тот газ будет закачивать в свои хранилища.
Сомнительное заявление украинского топ-менеджера стало ответом на вопрос журналиста ТАСС о том, что произойдет 1 января в случае, если договоренности по транзиту между странами так и не будут достигнуты.
Такая откровенно пиратская позиция выглядит немного странной на фоне того, что, не далее как вчера, 25 ноября, министр энергетики Незалежной Алексей Оржель назвал сотрудничество по газу приоритетной задачей «независимой Украины». Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.