В Бельгии российские туристы должны быть осторожнее

В Министерстве иностранных дел РФ обратились к гражданам России с рекомендацией соблюдать повышенные меры предосторожности во время пребывания в Бельгии.

В МИДе объяснили эту необходимость тем, что в европейской стране сейчас проходят демонстрации против насилия на гендерной почве. Напомним, что 25 ноября отмечается Международный день борьбы против насилия над женщинами.

В Брюсселе и Лувен ла Неве, Монсе, Турнэ, Намюре, Льеже проходят демонстрации сторонников движения по борьбе с насилием на гендерной почве. В районах, где проходят акции протеста и в местах, прилегающих к ним, возможно ограничение движения транспорта.

Обращение Министерства иностранных дел к российским гражданам опубликовано на официальной странице департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter.

Известно, что среди самых негостеприимных стран для граждан России, Бельгия находится на втором месте.