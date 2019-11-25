РФ принимает участие в строительстве магистрали через Киргизию

Россия выделила 200 миллионов рублей на подготовку технико-экономического обоснования строительства железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан.

Как сообщил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков, в настоящее время над проектом ТЭО работают экспертные группы. Президент добавил, что совершил два визита в Китай, в рамках которых состоялись переговоры по этому вопросу. Так же прошла встреча Жээнбекова с президентом России Владимиром Путиным, в результате которой были проведены переговоры, принято политическое решение».

Министр транспорта и дорог Киргизии Жанат Бейшенов заявил, что представители Китая, Киргизии и Узбекистана активизировали переговоры по строительству совместной железной дороги. Киргизские специалисты ведут работу по разработке технико-экономического обоснования железнодорожных проектов в республике.

По его словам, в настоящее время остается открытым вопрос о ширине железнодорожной колеи на участке, который будет построен в Киргизии.