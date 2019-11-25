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Источник Правда.Ру

РФ принимает участие в строительстве магистрали через Киргизию

Мир » Азия

Россия выделила 200 миллионов рублей на подготовку технико-экономического обоснования  строительства железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан.

Как сообщил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков, в настоящее время над проектом ТЭО работают экспертные группы. Президент добавил, что совершил два визита в Китай, в рамках которых состоялись переговоры по этому вопросу. Так же  прошла встреча Жээнбекова с президентом России Владимиром Путиным, в результате которой  были проведены переговоры, принято политическое решение».

Министр транспорта и дорог Киргизии Жанат Бейшенов заявил, что представители Китая, Киргизии и Узбекистана активизировали переговоры по строительству совместной железной дороги. Киргизские специалисты ведут работу по разработке технико-экономического обоснования железнодорожных проектов в республике.

По его словам, в настоящее время остается открытым вопрос о ширине железнодорожной колеи на участке, который будет построен в Киргизии.

Темы китай россия киргизия узбекистан железная дорога
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