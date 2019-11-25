В Узбекистане заявили, что пять российских вузов принимали документы и заключали договоры с абитуриентами не имея соответствующих разрешений.
Об этом сообщается на сайте Госинспекции по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, "Восточно-Европейский институт", "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий" и еще два университета не имели разрешений на проведении образовательных мероприятий в Узбекистане.
В ведомстве отметили, что для ведения преподавательской деятельность в Узбекистане высшие учебные заведения должны получить разрешение от Госинспекции.
У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.