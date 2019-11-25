Экологи обвинили немецкий флот в гибели морских свиней

Маневры военно-морских сил Германии стали причиной гибели, по меньшей мере, 18 китообразных морских свиней. Об этом сообщается на сайте немецкого Союза охраны природы и биоразнообразия.

По словам экологов, флот во время подготовки к августовским учениям НАТО уничтожил 42 морские мины времен Второй мировой войны без согласования с учеными. В результате мощных взрывов было уничтожено практически все живое в радиусе 10-30 метров. После зачистки акватории от опасных объектов защитники природы обнаружили 18 погибших морских свиней. Однако точное число раненых или погибших особей неизвестно, поскольку сейчас у млекопитающих идет период размножения.

По оценкам экспертов, у берегов Германии в Северном и Балтийском морях остаются более 1,6 миллиона тонн боеприпасов времен Второй мировой войны.

В феврале сообщалось, что торпеды, снятые с затонувшего норвежского фрегата Helge Ingstad и взорванные в Северном море вблизи территориальных вод России, загрязнили окружающую среду.