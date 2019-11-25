Ким Чен Ын посетил тоскующих по нему женщин

Лидер Северной Кореи посетил женскую роту при войсковой части 5492 КНА, которая расположена на юго-западе страны, и похвалил солдат за старательность.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, военнослужащие были очень рады видеть лидера своей страны, поскольку "они денно и нощно тосковали по великому вождю".

Ким Чен Ын приехал без предупреждения. Однако военнослужащие встретили его чистотой казарм и отличной военной подготовкой. Корейский лидер был очень доволен тем, что женщины к тому же готовятся к соревнованиям и участвуют в кружках художественной самодеятельности. Ким Чен Ын попросил их продолжать в том же духе, интенсивно заниматься военной подготовкой и "поддерживать курс партии".

Лидер Северной Кореи также оценил подготовку командира роты, а во время посещения "заботливо спросил о ее здоровье и семейной жизни". В конце своего визита Ким Чен Ын призвал женщин и дальше самотверженно служить родине, и добавил, что это высшее проявление патриотизма.