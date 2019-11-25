Совфед призвал международное сообщество осудить блокаду Кубы

Совет Федерации обратился к международным организациям с просьбой помочь Кубе справиться с антидемократическими мерами.

Республика Куба находится в американской экономической, финансовой и торговой блокаде. Каждый год страна несет огромные экономические потерли из-за антидемократической политики США, поэтому жителям Кубы нужно помочь и осудить действия США.

По мнению сенаторов, давление США на Гавану является проявлением неоколониализма. Такое отношение к другим странам недопустимо.

Совфед призывает международные организации помочь жителям Кубы.

Ранее сообщалось, что РФ и Куба могут начать торговлю в национальных валютах.