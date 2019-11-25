Будущий посол США в России назвал условия улучшения отношений с РФ

Первый заместитель госсекретаря США, претендент на пост посла США в РФ Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Японии озвучил условия, при которых отношения России и США могут улучшиться.

Сааливан заявил, что на российско-американские отношения оказываются влияния несколько факторов. В первую очередь, это приверженность Москвы к выполнению Минских соглашений.

Второй фактор — это отказ РФ от попыток подрыва демократических процессов в США.

Эти требования невыполнимы. Во-первых, РФ не является стороной Минских соглашений, которые были подписаны представителями Украины и народных республик Донбасса. РФ никак не сможет их выполнить.

Если же говорить о "подрыве демократических процессов в США", то РФ не занимается этим. Данный фактор был выдуман демократической партией США после того, как ее кандидат на выборах президента в 2016 году потерпел поражение.