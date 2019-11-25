Фигурант 13 уголовных дел Порошенко улетел в Канаду

Петр Порошенко, экс-президент Украины, а ныне лидер партии «Европейская солидарность» нисколько не переживает по поводу того, что против него возбуждены сразу 13 уголовных дел.

Пока следователи работают, он вместе с супругой улетел в Канаду. О чем сам сегодня и рассказал в своём Twitter. И добавил, что осуществил, наконец, свою давнюю мечту - побывать в канадской провинции Альберто. Правда, чем она его так манила - не уточнил.

В аэропорту Альберты самолет Порошенко встречала делегация соотечественников из украинской общины.