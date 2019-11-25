СМИ Украины сообщили о скором "ТВ-ударе по Кремлю"

Очередную «ответку» «кремлевской пропаганде» сегодня презентовали украинские СМИ.

Как сообщает издание «Диалог.ua», скоро состоится запуск нового ТВ-канала,который будет вещать для жителей Донбасса. Это, как отмечает автор публикации, будет «сюрприз Киева для ДНР и ЛНР» и одновременно «удар» по «пропаганде Кремля».

Читатели издания встретили новость с изрядной долей сарказма.

Фото: ©Диалог.ua

"Скабеева и Соловьев будут опечалены", - пишут пользователи в комментариях к материалу.

О том, что это будет за ТВ-канал, рассказал Владимир Бородянский, министр по делам культуры, молодежи и спорта Украины.

Он сообщил, что работать новое информационно-развлекательное СМИ будет на базе канала UATV. Первый выход в эфир - через 3 месяца. Бюджет на год - 440 миллионов гривен. Ожидается, что новый телеканал будет информационно-развлекательным. В чем его «особая миссия», как «удара по кремлевской пропаганде», министр ответить не смог. То ли секрет раскрывать не захотел, то ли еще не придумано.